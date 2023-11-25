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Швейцария предоставит Украине дополнительный пакет помощи, новые скорые и пожарные автомобили
Швейцария предоставит Украине дополнительный пакет помощи, новые скорые и пожарные автомобилиhttps://racurs.ua/n189718-shveycariya-predostavit-ukraine-dopolnitelnyy-paket-pomoschi-novye-skorye-i-pojarnye-avtomobili.htmlРакурс
Швейцарія надасть Україні додатковий пакет допомоги у сумі 100 млн швейцарських франків.
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Також країна поставить 10 машин швидкої допомоги та 6 пожежних машин для заміни пошкоджених.
Про це 25 листопада оголосив президент Швейцарії під час візиту до Києва.
Ален Берсе пообіцяв довгострокову підтримку Україні та участь у її відбудові.
Президенти України та Швейцарії Володимир Зеленський і Ален Берсе обговорили гуманітарне розмінування, використання заморожених прибутків з активів рф і українську формулу миру.
Крім того, сьогодні стало відомо, що Європейська Комісія надасть 50 млн євро на відновлення українських портів, які постраждали від російських атак, повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.
Литва внесе 2 млн євро до ініціативи «Зерно з України», розповіла прем'єр-міністр Інґріда Шимоніте.
І додала, що єдиний спосіб забезпечити продовольчу безпеку — допомогти Україні якнайшвидше перемогти агресора.
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