Швейцария предоставит Украине дополнительный пакет помощи, новые скорые и пожарные автомобили

https://racurs.ua/n189718-shveycariya-predostavit-ukraine-dopolnitelnyy-paket-pomoschi-novye-skorye-i-pojarnye-avtomobili.html

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Швейцарія надасть Україні додатковий пакет допомоги у сумі 100 млн швейцарських франків.

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Також країна поставить 10 машин швидкої допомоги та 6 пожежних машин для заміни пошкоджених.

Про це 25 листопада оголосив президент Швейцарії під час візиту до Києва.