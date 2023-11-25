Швейцарія надасть Україні додатковий пакет допомоги та нові швидкі та пожежні авто

https://racurs.ua/ua/n189718-shveycariya-nadast-ukrayini-dodatkovyy-paket-dopomogy-ta-novi-shvydki-ta-pojejni-avto.html

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Швейцарія надасть Україні додатковий пакет допомоги у сумі 100 млн швейцарських франків.

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Також країна поставить 10 машин швидкої допомоги та 6 пожежних машин для заміни пошкоджених.

Про це 25 листопада оголосив президент Швейцарії під час візиту до Києва.