Долларовому миллионеру-леснику из Ровенщины объявили подозрение

https://racurs.ua/n189717-dollarovomu-millioneru-lesniku-iz-rovenschiny-obyavili-podozrenie.html

Ракурс

ДБР повідомило про підозру в незаконному збагаченні депутату Рівненської облради, який також є заступником директора регіонального офісу ДП «Ліси України».

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«Суспільному» джерело в правоохоронних органах підтвердило, що йдеться про йдеться про депутата Рівненської облради від партії «Сила і честь» Віталія Суховича.

За даними слідства, депутат незаконно збагатився на мільйони доларів. Під час слідчих дій у нього виявили та вилучили готівкою понад чотири мільйони доларів у різній валюті.

У ДП «Ліси України» відреагували на підозру Суховичу. Там зазначили, що з посади заступника керівника Поліського лісового офісу не можуть звільнити його упродовж пів року й додали, що сам фігурант начебто перешкоджав цьому різними способами.

Історія питання

Затриманий до лютого 2023 року був керівником Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, потім став одним з керівників створеного на його базі Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України».

ДБР повідомляє, що виявили готівку вартістю 4 млн доларів США у різних валютах, три елітні автомобілі AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5, коштовності, дорогі годинники, зокрема, елітної марки Рatek philippe, золоті монети, злитки золота, зброя. Депутат також володіє чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів і зареєстрував їх на підконтрольних «номінальних осіб».