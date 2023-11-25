В Раде осталось 402 нардепа - из парламента ушел коллега Тимошенко

https://racurs.ua/n189716-v-rade-ostalos-402-nardepa-iz-parlamenta-ushel-kollega-timoshenko.html

Ракурс

Народний депутат Віталій Данілов написав заяву про дострокове складання мандату. Нещодавно він вийшов із фракції «Батьківщина».

.

Данілов є народним депутатом трьох скликань. Уперше він пройшов до Верховної Ради 2007 року. Очолює Харківську обласну організацію «Батьківщини». У парламенті IX скликання був членом комітету з питань правоохоронної діяльності. Таким чином у Раді залишиться 402 нардепи, а має бути 450.

Оскільки Данілова обрали по загальному округу, то замість нього у парламент зайде наступний колега по списку «Батьківщини».

Голосування за підтримку складання мандату буде 8 грудня, написав нардеп Ярослав Железняк.