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В Нежине открыли мемориал героям-защитникам Украины, в центре – фигура расстрелянного рашистами Мациевского
В Нежине открыли мемориал героям-защитникам Украины, в центре — фигура расстрелянного рашистами Мациевского (ФОТО)https://racurs.ua/n189715-v-nejine-otkryli-memorial-geroyam-zaschitnikam-ukrainy-v-centre-figura-rasstrelyannogo.htmlРакурс
У Ніжині відкрили меморіал героям-захисникам України. У центрі меморіалу — фігура воїна, розстріляного після слова «Слава Україні!».
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Скульптура, встановлена в обласному центрі Чернігівської області, зображує Олександра Мацієвського в повний зріст.
Призваний на військову службу у березні 2022 року, Мацієвський воював у 119-й АТО Чернігівській області.
З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу села Червона Гора Донецької області.
Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського застрелили 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули в лютому 2023 року і поховали в Ніжині.
У березні 2023 року мережею почало ширитися відео, як беззбройного чоловіка в формі ЗСУ розстріляли за вигуки «Слава Україні». У ньому впізнали Олександра Мацієвського.
За мужність Володимир Зеленський надав Мацієвському звання Героя України.
У вересні цього року в Тбілісі також встановили пам’ятник Мацієвському.
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