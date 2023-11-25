У Ніжині відкрили меморіал героям-захисникам України, у центрі – фігура розстріляного рашистами Мацієвського

https://racurs.ua/ua/n189715-u-nijyni-vidkryly-memorial-geroyam-zahysnykam-ukrayiny-u-centri-figura-rozstrilyanogo.html

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У Ніжині відкрили меморіал героям-захисникам України. У центрі меморіалу — фігура воїна, розстріляного після слова «Слава Україні!».

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Скульптура, встановлена ​​в обласному центрі Чернігівської області, зображує Олександра Мацієвського в повний зріст.

Призваний на військову службу у березні 2022 року, Мацієвський воював у 119-й АТО Чернігівській області.

З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу села Червона Гора Донецької області.

Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського застрелили 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули в лютому 2023 року і поховали в Ніжині.

У березні 2023 року мережею почало ширитися відео, як беззбройного чоловіка в формі ЗСУ розстріляли за вигуки «Слава Україні». У ньому впізнали Олександра Мацієвського.

За мужність Володимир Зеленський надав Мацієвському звання Героя України.

У вересні цього року в Тбілісі також встановили пам’ятник Мацієвському.