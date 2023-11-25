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У Раді залишилося 402 нардепи - з парламенту пішов колега Тимошенко
У Раді залишилося 402 нардепи — з парламенту пішов колега Тимошенкоhttps://racurs.ua/ua/n189716-u-radi-zalyshylosya-402-nardepy-z-parlamentu-pishov-kolega-tymoshenko.htmlРакурс
Народний депутат Віталій Данілов написав заяву про дострокове складання мандату. Нещодавно він вийшов із фракції «Батьківщина».
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Данілов є народним депутатом трьох скликань. Уперше він пройшов до Верховної Ради 2007 року. Очолює Харківську обласну організацію «Батьківщини». У парламенті IX скликання був членом комітету з питань правоохоронної діяльності. Таким чином у Раді залишиться 402 нардепи, а має бути 450.
Оскільки Данілова обрали по загальному округу, то замість нього у парламент зайде наступний колега по списку «Батьківщини».
Голосування за підтримку складання мандату буде 8 грудня, написав нардеп Ярослав Железняк.
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