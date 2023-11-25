Деякі країни ЄС пропонують пом'якшити майбутні санкції проти росії

https://racurs.ua/ua/n189721-chastyna-krayin-ies-pragne-pom-yakshyty-umovy-12-paketu-sankciy-proty-rosiyi.html

Ракурс

Низка країн ЄС хочуть пом’якшити умови 12-го пакету санкцій проти росії.

.

Вони виступають проти пропозиції Єврокомісії заборонити імпортерам перепродавати росії напівпровідники для ВПК, пише Bloomberg.

Для цього в угоду пропонується внести певні суми на спеціальний депозитний рахунок й у разі порушення вимоги половина цієї суми буде списана до трастового фонду для України.

Але представники групи великих країн-членів ЄС на цьому тижні висловили побоювання з цього приводу та заявили, що ці вимоги є незаконними.

На їхню думку, вони можуть поставити європейські компанії у невигідне конкурентне становище. Країни, які проти нововведення, не вказуються.