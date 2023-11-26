Момент влучання безпілотника в будинок у російській Тулі потрапив на відео

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Безпілотник влучив в будинок у російському місті Тула, скріншот відео
Момент влучання безпілотника в будинок у російській Тулі потрапив на відеоhttps://racurs.ua/ua/n189738-moment-vluchannya-bezpilotnyka-v-budynok-u-rosiyskiy-tuli-potrapyv-na-video.htmlРакурс
Масована атака безпілотників відбулася на російську федерацію уночі, 26 листопада.
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Зокрема, у Тулі сталося влучання безпілотника в квартиру на 12-у поверсі житлової багатоповерхівки.
Згодом у соцмережах з’явилося відео, котре показує момент влучання безпілотника.
Російські ЗМІ стверджують, що Тула сьогодні вранці була атакована двома безпілотниками, зробленими за типом «літаючого крила» — через що вони схожі з «шахедами». Про це, зокрема, можуть свідчити опубліковані у соцмережах відео прольоту безпілотників над містом.
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