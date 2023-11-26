Рашисти формують списки «неблагонадійних» у Криму

В окупованому Криму формують списки «неблагонадійних», фото: «Патріоти України»

https://racurs.ua/ua/n189737-rashysty-formuut-spysky-neblagonadiynyh-u-krymu.html

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Російські окупанти у тимчасово окупованому Криму формують списки «неблагонадійних осіб». Для цього рашисти розширюють штат співробітників «Центру з протидії екстремізму мвс по республіці крим» («Центр Э»), зокрема залучаючи цивільних сексотів.

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Про це сьогодні, 26 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Вказаний центр здійснює:

моніторинг інформаційних ресурсів (соціальні мережі, Телеграм-канали, блоги, форуми, сайти з можливістю коментування). Основне завдання — виявлення «неблагонадійних осіб» та занесення їх у спеціалізовану базу «АІС екстремист». Зазначається, що підставою для занесення у таку базу можуть бути коментарі чи навіть реакції під дописами, що критикують російську агресію чи висловлюють проукраїнську позицію;

у взаємодії з «роскомнадзором» займається блокуванням інформаційних ресурсів на яких публікується невигідна кремлю інформація;

співробітники центру проводять спецперевірку кандидатів на посади в окупаційних адміністраціях, а також на об'єктах критичної інфраструктури.

«Достеменно відомо, що окупанти уже внесли до своєї бази дані про близько 7 тис. осіб. Зокрема більше тисячі це представники корінного кримськотатарського народу», — наголошують у ЦНС.

Тож у ЦНС закликають громадян дбати про свою анонімність у мережі.

«Нагадуємо, що використовувати месенджер Телеграм необхідно з налаштуваннями максимальної конфіденційності. Не використовуйте номер пов’язаний з вашими соціальними мережами та персональними скриньками, приховайте особистий номер, використовуйте нікнейм, який не повторюється в інших соцмережах, не використовуйте персональні фото», — наголошують у ЦНС.

Також у ЦНС закликають повідомляти персональні дані співробітників цього центру або осіб, що з ними співпрацюють, у відповідному Telegram-боті.