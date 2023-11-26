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Пожежа на тракторному заводі у Челябінську, скріншот відео
На Челябінському тракторному заводі у рф спалахнула потужна пожежа (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189746-na-chelyabinskomu-traktornomu-zavodi-u-rf-spalahnula-potujna-pojeja-foto-video.htmlРакурс
У Челябінську (рф) сьогодні, 26 листопада, спалахнула потужна пожежа на місцевому тракторному заводі.
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У соцмережах повідомляють, що пожежі передував вибух, ймовірно, трансформатора після чого почалися також перебої з подачею електроенергії та води.
Стверджується, що відкрите горіння вже ліквідовано.
У 2023 році цей завод потрапив під американські та українські санкції як підприємство, яке спеціалізується на виробництві дизельних двигунів для військової техніки для потреб російської армії. У роки Другої світової війни на Челябінському тракторному заводі виготовляли танки КВ-1.
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