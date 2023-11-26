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Ракурс
Пожежа на тракторному заводі у Челябінську, скріншот відео

На Челябінському тракторному заводі у рф спалахнула потужна пожежа (ВІДЕО)

26 лис 2023, 20:37
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У Челябінську (рф) сьогодні, 26 листопада, спалахнула потужна пожежа на місцевому тракторному заводі.


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У соцмережах повідомляють, що пожежі передував вибух, ймовірно, трансформатора після чого почалися також перебої з подачею електроенергії та води.

Стверджується, що відкрите горіння вже ліквідовано.

У 2023 році цей завод потрапив під американські та українські санкції як підприємство, яке спеціалізується на виробництві дизельних двигунів для військової техніки для потреб російської армії. У роки Другої світової війни на Челябінському тракторному заводі виготовляли танки КВ-1.

Джерело: Ракурс


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