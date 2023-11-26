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Ракурс
Рашисти залишили шахти окупованої Луганщини без фінансування, фото:

Окупанти готуються до завершення вугільної ери на Луганщині — ОВА

26 лис 2023, 20:00
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Російські загарбники залишили без фінансування шахти тимчасово окупованої Луганщини.


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Про це сьогодні, 26 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Наприкінці року гірники у так званій «лнр» вже подумками готуються до завершення вугільної ери регіону. Так вирішили росіяни, — наголосив Лисогор.

За його інформацією, шахти, які рашисти ще не законсервували та не почали розбирати на металобрухт, залишилися без фінансування.

Зокрема, у Сорокиному нараховують лише по 15% від належного грошового забезпечення. Луганське вугілля росіянам не потрібне, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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