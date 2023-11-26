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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС

Російські обстріли пошкодили підрозділи рятувальників у двох областях (ФОТО)

26 лис 2023, 19:31
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Російські загарбники продовжують завдавати ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі.


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Внаслідок здійснених окупантами обстрілів сьогодні, 26 листопада було пошкоджено два підрозділи ДСНС — у Донецькій та Запорізькій областях, повідомляє прес-служба відомства.

На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав. Пошкоджень зазнали будівлі пожежних частин, а також одна автоцистерна, — наголошують у ДСНС.

Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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