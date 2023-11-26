Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n189744-rosiyski-obstrily-poshkodyly-pidrozdily-ryatuvalnykiv-u-dvoh-oblastyah-foto.html

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Російські загарбники продовжують завдавати ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі.

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Внаслідок здійснених окупантами обстрілів сьогодні, 26 листопада було пошкоджено два підрозділи ДСНС — у Донецькій та Запорізькій областях, повідомляє прес-служба відомства.