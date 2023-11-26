Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС

Российские обстрелы повредили подразделения спасателей в двух областях (ФОТО)

26 ноя 2023, 19:31
999

Російські загарбники продовжують завдавати ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі.


.

Внаслідок здійснених окупантами обстрілів сьогодні, 26 листопада було пошкоджено два підрозділи ДСНС — у Донецькій та Запорізькій областях, повідомляє прес-служба відомства.

На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав. Пошкоджень зазнали будівлі пожежних частин, а також одна автоцистерна, — наголошують у ДСНС.

Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров