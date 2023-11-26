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Последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС
Российские обстрелы повредили подразделения спасателей в двух областях (ФОТО)https://racurs.ua/n189744-rossiyskie-obstrely-povredili-podrazdeleniya-spasateley-v-dvuh-oblastyah-foto.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують завдавати ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі.
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Внаслідок здійснених окупантами обстрілів сьогодні, 26 листопада було пошкоджено два підрозділи ДСНС — у Донецькій та Запорізькій областях, повідомляє прес-служба відомства.
На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав. Пошкоджень зазнали будівлі пожежних частин, а також одна автоцистерна, — наголошують у ДСНС.
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