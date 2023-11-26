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Уничтожение российского склада мин, скриншот видео

Огненное зрелище — пограничники уничтожили замаскированный полевой склад рашистов (ВИДЕО)

26 ноя 2023, 18:58
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Аеророзвідка українських прикордонників виявила облаштований російськими загарбниками на півдні України замаскований польовий склад протитанкових мін.


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В результаті ворожий склад злетів у повітря. Відповідне відео сьогодні, 26 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби України.

На Півдні прикордонники-аеророзвідники виявили замаскований польовий склад протитанкових мін. Разом з побратимами-артилеристами захисники його знищили, — вказано в описі відео.

На відео показано, як виглядав склад до знищення, а також наслідки завданого по ньому артилерійського удару. Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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