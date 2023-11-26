Школы Киевщины перевели на дистанционный формат обучения из-за погоды

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Украина страдает от непогоды, фото: «Твой город»
Школы Киевщины перевели на дистанционный формат обучения из-за погодыhttps://racurs.ua/n189742-shkoly-kievschiny-pereveli-na-distancionnyy-format-obucheniya-iz-za-pogody.htmlРакурс
Школи Київщини завтра, 27 листопада, працюватимуть у дистанційному режимі. Водночас дитсадки працюватимуть у звичному режимі.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі КМВА з посиланням на рішення, ухвалене на оперативному засіданні комісії ТЕБ та НС.
За прогнозами синоптиків, погода погіршуватиметься. Через сильні снігопади рух на дорогах може бути ускладнений, — наголошують в ОВА. — Дбаємо про мешканців області заздалегідь. Щоб не спричинити колапсу на автошляхах та дати можливість відповідним службам у разі снігопаду оперативно розчищати дороги.
Жителів Київщини закликають за можливості перечекати негоду вдома.
Залишайтеся і не наражайте себе на небезпеку! — закликають в ОВА.
Нагадаємо, через негоду, що насувається на Україну, навчальні заклади Одещини переходять на дистанційне навчання.
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