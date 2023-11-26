Польские перевозчики с 27 ноября круглосуточно будут блокировать пункт пропуска «Шегини»

Во время акции польских перевозчиков, фото: «Українське радіо»

https://racurs.ua/n189741-polskie-perevozchiki-s-27-noyabrya-kruglosutochno-budut-blokirovat-punkt-propuska-shegini.html

Ракурс

Польські перевізники відзавтра цілодобово блокуватимуть пункт пропуску «Шегині» на кордоні з Україною.

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Про це сьогодні, 26 листопада, в ефірі національного телемарафону розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Таким чином, продовжується блокування руху на чотирьох пунктах пропуску:

«Ягодин-Дорогуськ»;

«Краківець-Корчова»;

«Рава-Руська-Гребенне»;

«Шегині» — «Медика», де акція розпочалася з 23 листопада.

Зазначається, що станом на ранок сьогоднішнього дня на цих чотирьох напрямках в чергах на території Польщі в бік України перебували близько 3,5 тис. вантажних транспортних засобів. Найбільше — навпроти пункту пропуску «Шегині», а також навпроти пункту пропуску «Рава-Руська».

Треба розуміти, що це ті чотири напрямки, де кордон могли перетинати вантажівки вагою понад 7,5 тонни, бо інші пункти пропуску на кордоні з Польщею можуть приймати вантажівки на кордоні вагою до 7,5 тонни, — наголосив Демченко. — Тобто та частина польських перевізників, яка блокує рух для вантажівок, вони чітко розуміли, що якщо вони вчинять такі дії на цих напрямках, то фактично такий рух для вантажів буде максимально заблокований.

Акція польських перевізників з блокування українського кордону розпочалася 6 листопада на трьох пунктах пропуску — «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин». З 23 листопада учасники акції почали блокували рух навпроти пункту пропуску «Шегині» у денний час (з 9.00 до 20.00 за польським часом), однак від завтра блокада триватиме цілодобово.

Джерело: «Укрінформ»