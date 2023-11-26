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Ракурс
Уничтожение российского града, скриншот видео

ВСУ уничтожили российскую РСЗО «Град», систематически обстреливающую Херсон (ВИДЕО)

26 ноя 2023, 17:41
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Сили оборони України на лівому березі Дніпра знищили російську РСЗВ БМ-21 «Град», з якої окупанти регулярно били по Херсону.


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Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

На відео показано, як ворожий «Град» знищують шляхом скидання на нього з повітря вибухових пристроїв.

Источник: Ракурс


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