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Ракурс
Знищення російського граду, скріншот відео

ЗСУ знищили російську РСЗВ «Град», яка систематично обстрілювала Херсон (ВІДЕО)

26 лис 2023, 17:41
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Сили оборони України на лівому березі Дніпра знищили російську РСЗВ БМ-21 «Град», з якої окупанти регулярно били по Херсону.


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Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

На відео показано, як ворожий «Град» знищують шляхом скидання на нього з повітря вибухових пристроїв.

Джерело: Ракурс


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