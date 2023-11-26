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Знищення російського граду, скріншот відео
ЗСУ знищили російську РСЗВ «Град», яка систематично обстрілювала Херсон (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189740-zsu-znyschyly-rosiysku-rszv-grad-yaka-systematychno-obstriluvala-herson-video.htmlРакурс
Сили оборони України на лівому березі Дніпра знищили російську РСЗВ БМ-21 «Град», з якої окупанти регулярно били по Херсону.
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Відповідне відео з’явилося у соцмережах.
На відео показано, як ворожий «Град» знищують шляхом скидання на нього з повітря вибухових пристроїв.
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