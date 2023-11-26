На Одещині через негоду навчальні заклади переходять на дистанційне навчання

Негода на Одещині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n189739-na-odeschyni-cherez-negodu-navchalni-zaklady-perehodyat-na-dystanciyne-navchannya.html

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На Одещині всі заклади освіти у зв’язку з різким погіршенням погодних умов завтра, 27 листопада, переходять на дистанційну форму навчання.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.

Поки на один день, проте у разі продовження ускладнення погоди, дистанційне навчання може бути продовжено. Тож про подальший графік роботи навчальних закладів буде повідомлено додатково, — наголосив Кіпер і закликав без зайвої потреби та супроводу не відпускати дітей на вулицю.

Нагадаємо, у Києві школам 27 листопада через очікуваний сильний снігопад місцева влада рекомендувала працювати у змішаному форматі.