Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві очікується значне погіршення погодних умов, фото: InfoResist

У Києві школам рекомендували працювати в змішаному форматі через снігопад

24 лис 2023, 17:42
999

У Києві школам 27 листопада через очікуваний сильний снігопад рекомендовано працювати у змішаному форматі.


.

Про це повідомляється у Telegram-каналі КМВА з посиланням на рішення, ухвалене під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Таким чином:

  • для учнів, які перебуватимуть у закладі загальної середньої освіти, буде організовано очний формат навчання;
  • для учнів, які через погодні умови залишаться вдома, — дистанційний;
  • дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Загальноосвітні навчальні заклади працюватимуть офлайн, а от чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці — вирішуватимуть батьки, — наголошують у КМВА.

Вдень 26 листопада та вночі 27 листопада у Києві очікується значний приріст снігового покриву та посилення вітру до 17−22 м/с, хуртовини, снігові замети, на дорогах — ожеледиця.

В’їзд у місто великогабаритного транспорту в понеділок, 27 листопада, буде обмежений, — зазначив у своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів