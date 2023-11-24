У Києві школам рекомендували працювати в змішаному форматі через снігопад

У Києві очікується значне погіршення погодних умов, фото: InfoResist

https://racurs.ua/ua/n189676-u-kyievi-shkolam-rekomenduvaly-pracuvaty-v-zmishanomu-formati-cherez-snigopad.html

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У Києві школам 27 листопада через очікуваний сильний снігопад рекомендовано працювати у змішаному форматі.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі КМВА з посиланням на рішення, ухвалене під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Таким чином:

для учнів, які перебуватимуть у закладі загальної середньої освіти, буде організовано очний формат навчання;

для учнів, які через погодні умови залишаться вдома, — дистанційний;

дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Загальноосвітні навчальні заклади працюватимуть офлайн, а от чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці — вирішуватимуть батьки, — наголошують у КМВА.

Вдень 26 листопада та вночі 27 листопада у Києві очікується значний приріст снігового покриву та посилення вітру до 17−22 м/с, хуртовини, снігові замети, на дорогах — ожеледиця.