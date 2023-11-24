У Києві школам рекомендували працювати в змішаному форматі через снігопад

У Києві школам рекомендували працювати в змішаному форматі через снігопадhttps://racurs.ua/ua/n189676-u-kyievi-shkolam-rekomenduvaly-pracuvaty-v-zmishanomu-formati-cherez-snigopad.htmlРакурс
У Києві школам 27 листопада через очікуваний сильний снігопад рекомендовано працювати у змішаному форматі.
Про це повідомляється у Telegram-каналі КМВА з посиланням на рішення, ухвалене під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Таким чином:
- для учнів, які перебуватимуть у закладі загальної середньої освіти, буде організовано очний формат навчання;
- для учнів, які через погодні умови залишаться вдома, — дистанційний;
- дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.
Загальноосвітні навчальні заклади працюватимуть офлайн, а от чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці — вирішуватимуть батьки, — наголошують у КМВА.
Вдень 26 листопада та вночі 27 листопада у Києві очікується значний приріст снігового покриву та посилення вітру до 17−22 м/с, хуртовини, снігові замети, на дорогах — ожеледиця.
В’їзд у місто великогабаритного транспорту в понеділок, 27 листопада, буде обмежений, — зазначив у своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко.