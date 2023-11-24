У Києві вперше за десятки років відкрили для відвідувачів дзвіницю Лаври

https://racurs.ua/ua/n189655-dzvinycu-lavry-u-kyievi-vpershe-za-desyatky-rokiv-vidkryly-dlya-vidviduvachiv.html

Ракурс

У Києві вперше за десятки років відкрили для відвідувачів Лаврську дзвіницю: відтепер столицю з висоти пташиного польоту зможуть побачити всі охочі

.

З 2012 року найвища київська історична локація була зачинена на реконструкцію. А після переходу Лаври до заповідника відновлення завершили за кошти благодійників.

Насолодитися неймовірною панорамою Києва з дзвіниці тепер можна щодня, подолавши понад 200 сходинок.

Доступ відкрили після ремонтно-реставраційних робіт. Йдеться про третій ярус дзвіниці. Віднині всі охочі можуть піднятися і до верхівки Лаври, щоб побачити Київ із найвищої точки.