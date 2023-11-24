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Ракурс
Колокольню Лавры в Киеве впервые за десятки лет открыли для посетителей

Колокольню Лавры в Киеве впервые за десятки лет открыли для посетителей (ФОТО)

24 ноя 2023, 09:23
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У Києві вперше за десятки років відкрили для відвідувачів Лаврську дзвіницю: відтепер столицю з висоти пташиного польоту зможуть побачити всі охочі


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З 2012 року найвища київська історична локація була зачинена на реконструкцію. А після переходу Лаври до заповідника відновлення завершили за кошти благодійників.

Насолодитися неймовірною панорамою Києва з дзвіниці тепер можна щодня, подолавши понад 200 сходинок.

Доступ відкрили після ремонтно-реставраційних робіт. Йдеться про третій ярус дзвіниці. Віднині всі охочі можуть піднятися і до верхівки Лаври, щоб побачити Київ із найвищої точки.

Источник: Ракурс


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