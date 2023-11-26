Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна потерпає від негоди, фото: «Твоє місто»

Школи Київщини перевели на дистанційний формат навчання через погоду

26 лис 2023, 18:37
999

Школи Київщини завтра, 27 листопада, працюватимуть у дистанційному режимі. Водночас дитсадки працюватимуть у звичному режимі.


.

Про це повідомляється у Telegram-каналі КМВА з посиланням на рішення, ухвалене на оперативному засіданні комісії ТЕБ та НС.

За прогнозами синоптиків, погода погіршуватиметься. Через сильні снігопади рух на дорогах може бути ускладнений, — наголошують в ОВА. — Дбаємо про мешканців області заздалегідь. Щоб не спричинити колапсу на автошляхах та дати можливість відповідним службам у разі снігопаду оперативно розчищати дороги.

Жителів Київщини закликають за можливості перечекати негоду вдома.

Залишайтеся і не наражайте себе на небезпеку! — закликають в ОВА.

Нагадаємо, через негоду, що насувається на Україну, навчальні заклади Одещини переходять на дистанційне навчання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів