Знищення російського складу мін, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n189743-vognyane-vydovysche-prykordonnyky-znyschyly-zamaskovanyy-polovyy-sklad-rashystiv-video.html

Ракурс

Аеророзвідка українських прикордонників виявила облаштований російськими загарбниками на півдні України замаскований польовий склад протитанкових мін.

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В результаті ворожий склад злетів у повітря. Відповідне відео сьогодні, 26 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби України.

На Півдні прикордонники-аеророзвідники виявили замаскований польовий склад протитанкових мін. Разом з побратимами-артилеристами захисники його знищили, — вказано в описі відео.

На відео показано, як виглядав склад до знищення, а також наслідки завданого по ньому артилерійського удару. Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.