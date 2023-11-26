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Знищення російського складу мін, скріншот відео
Вогняне видовище — прикордонники знищили замаскований польовий склад рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189743-vognyane-vydovysche-prykordonnyky-znyschyly-zamaskovanyy-polovyy-sklad-rashystiv-video.htmlРакурс
Аеророзвідка українських прикордонників виявила облаштований російськими загарбниками на півдні України замаскований польовий склад протитанкових мін.
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В результаті ворожий склад злетів у повітря. Відповідне відео сьогодні, 26 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби України.
На Півдні прикордонники-аеророзвідники виявили замаскований польовий склад протитанкових мін. Разом з побратимами-артилеристами захисники його знищили, — вказано в описі відео.
На відео показано, як виглядав склад до знищення, а також наслідки завданого по ньому артилерійського удару. Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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