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Ракурс
Знищення російського складу мін, скріншот відео

Вогняне видовище — прикордонники знищили замаскований польовий склад рашистів (ВІДЕО)

26 лис 2023, 18:58
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Аеророзвідка українських прикордонників виявила облаштований російськими загарбниками на півдні України замаскований польовий склад протитанкових мін.


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В результаті ворожий склад злетів у повітря. Відповідне відео сьогодні, 26 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби України.

На Півдні прикордонники-аеророзвідники виявили замаскований польовий склад протитанкових мін. Разом з побратимами-артилеристами захисники його знищили, — вказано в описі відео.

На відео показано, як виглядав склад до знищення, а також наслідки завданого по ньому артилерійського удару. Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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