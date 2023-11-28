Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС поддержало руководство Европарламента. Фото:

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Конференція президентів Європейського парламенту публічно виступила за те, щоб Європейська Рада підтвердила початок переговорів про вступ України до ЄС.

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У вівторок, 28 листопада, конференція президентів провела зустріч зі спікером ВРУ Русланом Стефанчуком. На заході наголосили, що «Україна докладає вражаючих зусиль для проведення реформ». Було заявлено, що Київ продемонстрував тверду основу для того, щоб відкрити переговори про вступ до Євросоюзу. Про це на прес-конференції заявив президент Європарламенту Роберта Метсола.

За її словами, процес вступу країни до ЄС є не лише перенесенням європейських законів і правил у національне законодавство. Загалом цей процес потребує перетворень у суспільстві країни, яка прагне приєднатися до Євросоюзу.

Також у спільному комюніке йдеться про те, що в Брюсселі вірять у те, що Україна й надалі втілюватиме усі необхідні реформи для завершення виконання рекомендацій Єврокомісії. Це дозволить пришвидшити початок початку переговорів.

Як відомо, конференція президентів — це орган, що об'єднує керівництво Європарламенту та усіх політичних груп.

Нагадаємо, 8 листопада Єврокомісія офіційно рекомендувала почати переговори про вступ України та Молдови до ЄС, бо Україна виконала 90% рекомендацій, які дав Євросоюз, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.