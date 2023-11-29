Российский генерал получил подозрение от СБУ. Фото:

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Генералу з росії повідомили про підозру за накази катувати та вбивати цивільних українців на Донеччині.

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СБУ зібрала доказову базу на російського генерал-лейтенанта Євгена Поплавського — заступника командувача центрального військового округу рф, який вчиняв воєнні злочини в Україні. Під час окупації Лимана він особисто керував репресіями проти місцевих учасників руху опору. За його наказом окупанти викрадали українських патріотів та катували їх. Про це 29 листопада повідомив прес-центр Служби безпеки України

Було встановлено, що 20 квітня 2022 року цей зловмисник разом з чотирма підлеглими увірвався до помешкання місцевого підприємця. Поплавський вимагав від чоловіка передати складські приміщення його компанії для потреб окупантів. У цих складах вороги хотіли знімати постановочні відео про фейкову роздачу так званої російської гуманітарки.

Бізнесмен відмовив ворогам у співпраці, а ті у відповідь зачинили його дружину у підвалі власного будинку, а її чоловіка забрали з собою. Потерпілого повезли до одного з його складів. Перед від’їздом Поплавський наказав своєму підлеглому кинути бойову гранату у підвал, куди заточили дружину підприємця, якщо її чоловік не повернеться через годину. Чоловіка катували доти, доки він не погодився на умови окупантів.

Генералу Поплавському заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 (віддання наказу про вчинення дій, спрямованих на порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 4 листопада СБУ повідомила про підозру патріарху Російської православної церкви Кирилу, який масово використовує підконтрольні йому релігійні громади російської церкви на території росії, а також представників Української православної церкви Московського патріархату в Україні.