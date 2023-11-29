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россия планирует погрузить Украину в темноту, заявил Столтенберг. Фото:
россия планирует погрузить Украину в темноту и холод — Столтенбергhttps://racurs.ua/n189840-rossiya-planiruet-pogruzit-ukrainu-v-temnotu-i-holod-stoltenberg.htmlРакурс
Країна-агресор росія перед початком зими накопичила великий арсенал ракет.
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Це озброєння Москва хоче використати для обстрілів України, а цілями будуть, зокрема, й об'єкти енергетики. Недооцінювати агресора, який перевів свою економіку на військові рейки, не можна. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 29 листопада заявив на прес-конференції в Брюсселі.
У путіна висока терпимість до втрат. І цілі росії в Україні не змінилися. росія напередодні зими накопичила великий ракетний арсенал. І ми бачимо нові спроби удару по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України. Намагається залишити Україну в темряві та холоді, — зазначив він.
Також генсек привітав рішення членів Північноатлантичного альянсу, які продовжують зміцнювати протиповітряну оборону України. Наголосив, що минулого тижня 20 країн-членів НАТО домовилися сформувати коаліцію української ППО. Столтенберг упевнений, що це допоможе захистити Збройні сили та міста України.
Нагадаємо, днями у Повітряних силах ЗСУ заявили, що російська федерація могла накопичити близько 900 далекобійних високоточних ракет, які може застосувати для атак України взимку.
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