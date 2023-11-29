Россияне начали вывозить украденное украинское зерно через Крым. Фото:

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Російські загарбники через порти тимчасово окупованого Криму вивозять українське зерно до Сирії та Ірану.

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Зафіксовано, що перевезення краденої агропродукції здійснюють суховантажі «Зафар» та «Матрос Кошка». Росіяни забирають зерно у місцевих фермерів за фіксованою ціною, яка менше ринкової. Це ж збіжжя ворог згодом перепродує за ринковою ціною. Надлишок росіяни забирають собі. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що росіяни заборонили фермерам реалізовувати продукцію без дозволу окупаційної влади.

Нагадаємо, іноземні ЗМІ інформували, що дані Global Rights Compliance, свідчать про те, що рф активно готувалася вкрасти запаси зерна та заморити українське населення голодом упродовж кількох місяців ще перед повномасштабним вторгненням, для цього вони навіть почали закуповувати транспорт ще у 2021 році.