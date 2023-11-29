Задержали торговцев трофейным оружием оккупантов. Фото: СБУ

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Ракурс

Торговців трофейною російською зброєю викрили на Рівненщині та Прикарпатті.

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У Рівненській області затримали ділка, який намагався продати зброю окупантів, яку він отримав через зв’язки з місць колишніх боїв у звільнених районах на сході та півдні України. Зловмисник зберігав «товар» в себе вдома, а доставляв його на власній машині. Про це 29 листопада повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Під час обшуків у чоловіка виявили та вилучили автомат Калашникова АК-12, чотири гранати типу Ф-1, РГО та РГН й понад 500 набоїв до стрілецької зброї різного калібру.

А в Коломиї СБУ затримала місцевого мешканця, який намагався продати криміналітету три автомати АК-74 та пістолет Стєчкіна з набоями. Також під час обшуків у торговця знайшли майже 50 м детонуючого шнура з вибухівкою, бойові гранати, глушники до стрілецької зброї та бронебійні боєприпаси. Все це «добро» зловмисник зберігав у схроні, який облаштував у недобудованій споруді поблизу приватного будинку одного зі своїх родичів.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років тюрми.

Нагадаємо, у Миколаєві СБУ затримала російського агента, який намагався виявити можливі локації військових аеродромів з бойовою авіацією ЗСУ. Також зловмисник фіксував українські об'єкти, а потім передавав «звіт» ворогу у вигляді тексту та фотографій з прив’язкою до місцевості.