росія планує занурити Україну в темряву, заявив Столтенберг. Фото:

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Країна-агресор росія перед початком зими накопичила великий арсенал ракет.

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Це озброєння Москва хоче використати для обстрілів України, а цілями будуть, зокрема, й об'єкти енергетики. Недооцінювати агресора, який перевів свою економіку на військові рейки, не можна. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 29 листопада заявив на прес-конференції в Брюсселі.

У путіна висока терпимість до втрат. І цілі росії в Україні не змінилися. росія напередодні зими накопичила великий ракетний арсенал. І ми бачимо нові спроби удару по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України. Намагається залишити Україну в темряві та холоді, — зазначив він.

Також генсек привітав рішення членів Північноатлантичного альянсу, які продовжують зміцнювати протиповітряну оборону України. Наголосив, що минулого тижня 20 країн-членів НАТО домовилися сформувати коаліцію української ППО. Столтенберг упевнений, що це допоможе захистити Збройні сили та міста України.

Нагадаємо, днями у Повітряних силах ЗСУ заявили, що російська федерація могла накопичити близько 900 далекобійних високоточних ракет, які може застосувати для атак України взимку.