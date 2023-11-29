Изгнать россию из ОБСЕ призвал Дмитрий Кулеба. Фото:

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Організація з безпеки та співробітництва в Європі має залишитися без росії в її складі.

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Потрібно знайти спосіб, як вигнати країну-агресора з ОБСЄ. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, який українське МЗС транслювало в Facebook.

Також головний дипломат України висловився щодо Північної Македонії, яка дозволила главі МЗС рф Сергію Лаврову брати участь у засіданні ОБСЄ у Скоп'є. Кулеба нагадав, що весь рік македонська влада принципово та послідовно підтримувала Україну.

За словами міністра закордонних справ України, Лаврова запросили на зустріч, оскільки частина країн-членів ОБСЄ вважають, що це врятує організацію від повного розпаду через необхідність приймати бюджет та рішення про головування і перепризначення керівництва. Однак, на думку Кулеби, росію потрібно вигнати з ОБСЄ.

Але я вважаю, що якщо ми справді хочемо врятувати ОБСЄ, то ми маємо або перезаснувати ОБСЄ без росії, або знайти шлях вигнати росію з ОБСЄ. Ось і все, — заявив він.

Як відомо, російська федерація продовжує залишатися країною-членом ОБСЄ, попри збройну агресію проти України. Також Москва впливає на важливі рішення всередині організації.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку із присутністю на ньому глави МЗС росії Сергія Лаврова. Країни Балтії також вирішили бойкотувати саміт у Скоп'є.