Белый дом показал, какие штаты заработали больше всего от военной помощи Украине

https://racurs.ua/n189856-belyy-dom-pokazal-kakie-shtaty-zarabotali-bolshe-vsego-ot-voennoy-pomoschi-ukraine.html

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Адміністрація Джо Байдена показала, які штати заробили найбільше від військової допомоги Україні.

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Це зроблено для того, щоб посилити підтримку з боку республіканців, які виступили проти продовження військової допомоги.

Штати включно із Пенсильванією, Аризоною та Техасом отримують мільярди доларів від коштів безпекової допомоги, яку США надають Україні.

Про це йдеться у матеріалах Білого дому, які, за повідомленнями в Reuters та Politico, адміністрація президента США розповсюджує на Капітолійському пагорбі.

Дослідження показує, що в США виробляється багато основних систем озброєнь для України. На 117 виробничих ліній у 31 штаті та 71 місті США.

У документах Білого дому йдеться про те, що компанії в Пенсильванії отримали 2,36 млрд дол. на виробництво зброї та боєприпасів, в Техасі отримали 1,45 млрд, а в Аризоні — 2,2 млрд.

При цьому 3 з 8 конгресменів-республіканців від Пенсильванії, 18 з 25 — з Техасу і 3 з 6 — в Аризоні не підтримували безпекову допомогу Україні, повідомляють ЗМІ.

Розповсюдження статистики того, скільки інвестицій отримують компанії в США від допомоги Україні — частина спроб адміністрації президента США Джо Байдена переконати громадськість і законодавців у Конгресі підтримати Україну та Ізраїль.