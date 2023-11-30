Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Білий дім показав, які штати заробили найбільше від військової допомоги Україні

Білий дім показав, які штати заробили найбільше від військової допомоги Україні

30 лис 2023, 09:27
999

Адміністрація Джо Байдена показала, які штати заробили найбільше від військової допомоги Україні.


.

Це зроблено для того, щоб посилити підтримку з боку республіканців, які виступили проти продовження військової допомоги.

Штати включно із Пенсильванією, Аризоною та Техасом отримують мільярди доларів від коштів безпекової допомоги, яку США надають Україні.

Про це йдеться у матеріалах Білого дому, які, за повідомленнями в Reuters та Politico, адміністрація президента США розповсюджує на Капітолійському пагорбі.

Дослідження показує, що в США виробляється багато основних систем озброєнь для України. На 117 виробничих ліній у 31 штаті та 71 місті США.

У документах Білого дому йдеться про те, що компанії в Пенсильванії отримали 2,36 млрд дол. на виробництво зброї та боєприпасів, в Техасі отримали 1,45 млрд, а в Аризоні — 2,2 млрд.

При цьому 3 з 8 конгресменів-республіканців від Пенсильванії, 18 з 25 — з Техасу і 3 з 6 — в Аризоні не підтримували безпекову допомогу Україні, повідомляють ЗМІ.

Розповсюдження статистики того, скільки інвестицій отримують компанії в США від допомоги Україні — частина спроб адміністрації президента США Джо Байдена переконати громадськість і законодавців у Конгресі підтримати Україну та Ізраїль.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів