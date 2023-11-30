Десант нардепів висадився у США - переконують американців продовжити допомогу Україні

https://racurs.ua/ua/n189855-desant-nardepiv-vysadyvsya-u-ssha-perekonuut-amerykanciv-prodovjyty-dopomogu-ukrayini.html

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Народні депутати України цими днями працюють у США. Вони поїхали переконувати місцеві громади у необхідності продовжувати допомогу Україні, повідомив заступник Голови Комітету національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

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Візит делегації організовано на прохання друзів Укаїни із Конгресу та Сенату, кожен член делегації отримав для роботи якийсь штат.

Чернєв працює в штаті Огайо — місті Колумбус.

Традиційна американська провінція. У наступні дні зустрічаємося із губернатором, місцевими громадами, лідерами думок та представниками діаспори. Шукаємо будь-які можливості отримати додаткову й дуже необхідну підтримку, — написав нардеп на своїй сторінці у Фейсбук.

Спікер Палати представників Джонсон «впевнений та оптимістичний» щодо прийняття закону про додаткове фінансування для України та Ізраїлю до Нового року. Паралельно питання надання допомоги Україні розглядатиметься і в Сенаті. Голова більшості сенатор-демократ Чак Шумер оголосив, що винесе це питання на розгляд вже 4 грудня.

«Голос Америки» пише, що проблеми з американським фінансуванням потреб України на полі бою проти російської агресії обговорили у Вашингтоні під час дискусії в Атлантичній раді, де модератором виступив голова комітету розвідки Конгресу США, республіканець Майк Тернер.

Схоже на те, що адміністрація повинна тричі публічно сказати «ні» Україні щодо кожної системи зброї, перш ніж нарешті визнати потребу у ній та надати. А потім потрібно ще шість місяців, щоб [українці] отримали її, — наголосив Тернер.

Водночас Дебра Кейган, старша радниця Атлантичної ради зауважила, що не варто розділяти підтримку України та Ізраїлю. Оскільки, за її словами, йдеться не про дві різні війни, а про протистояння одному й тому ж ворогові — росія фінансує як війну проти України, так і роками підтримує бойовиків ХАМАСу.