Израиль возобновляет боевые действия против ХАМАС

https://racurs.ua/n189891-izrail-vozobnovlyaet-boevye-deystviya-protiv-hamas.html

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Ізраїль відновлює бойові дії у секторі Ґази, терористи ХАМАС порушили домовленість про припинення вогню.

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Про це 1 грудня повідомила пресслужба армії Ізраїлю — ЦАХАЛ.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, на півдні країни пролунали повторні вибухи, ймовірно пов’язані з роботою сил ППО по повітряних цілях, запущених з Ґази.

Водночас AP повідомляє, що над сектором з’явилися ізраїльські винищувачі та безпілотники. Також там чутно стрілянину.

Незадовго до цього газета The Wall Street Journal писала, що Ізраїль та ХАМАС домовилися продовжити режим припинення вогню ще на добу. Офіційно сторони конфлікту цієї інформації не підтверджували.

Напередодні бойовики звільнили вісім заручників замість узгоджених десяти. При цьому ЦАХАЛ підтвердив передачу Червоному Хресту лише шести осіб, а МЗС Ізраїлю також повідомило, що на територію країни привезли шістьох звільнених.

Своєю чергою, Ізраїль 30 листопада звільнив 30 палестинських ув’язнених.

Режим припинення вогню у секторі Газа почав діяти 24 листопада. 27 листопада його продовжили на два дні, а 30 листопада — ще на день. У рамках перемир’я ХАМАС звільнив понад 60 заручників. При цьому у полоні у бойовиків, за даними Ізраїлю, залишається близько 160 людей.