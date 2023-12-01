По делу о госизмене Сивковича СБУ собрала новые доказательства - он координировал Шуфрича

https://racurs.ua/n189902-po-delu-o-gosizmene-sivkovicha-sbu-sobrala-novye-dokazatelstva-on-koordiniroval-shufricha.html

Ракурс

Служба безпеки України зібрала нові докази державної зради з боку колишнього заступника секретаря РНБО України Володимира Сівковича.

.

Експосадовець причетний до організації масштабних інформкампаній, спрямованих на штучну дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України на користь Кремля.

Для цього він залучав до співпраці відомих політиків у Києві, серед них — Нестор Шуфрич, який підозрюється у державній зраді.

Саме він був одним з основних «спікерів», який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи та московські «тези» щодо «безальтернативності» проросійського вектора у зовнішній політиці під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань.

Таким чином Кремль намагався максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабного вторгнення рф та дискредитувати офіційний Київ перед західними партнерами.

Оскільки Сівкович переховується на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Слідчі Служби безпеки повідомили Сівковичу про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Раніше дії Сівковича були кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України: