Евросоюз и Украина уже находятся в состоянии «стратегического партнерства», заявил Шарль Мишель. Фото:

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Європейський Союз та Україна вже перебувають у стані «стратегічного партнерства».

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Блок має угоду про асоціацію з Україною. Про це 1 грудня в кулуарах саміту COP28 у Дубаї заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель, якого попросили прокоментувати заклик прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана замість переговорів щодо прийняття України до ЄС для початку налагодити з нею відносини «стратегічного партнерства». Про це пише агентство Reuters.

Ми маємо угоду про асоціацію з Україною, яка пропонує багато можливостей для тісної співпраці з Україною, — зазначив він.

За словами Мішеля, у грудні 2023 року проведуть «поглиблені дебати з 27 колегами» й буде дана оцінка про майбутнє рішення щодо старту переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Як відомо, в грудні на саміті ЄС мають врегулювати питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу, але це рішення вимагає одностайного схвалення всіх 27 країн-членів.

Нагадаємо, 1 грудня угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що Угорщина не ветуватиме початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, бо правилами не передбачена така можливість. Натомість Будапешт пропонує взагалі не виносити питання про вступ України до ЄС на саміт, що пройде 14−15 грудня.