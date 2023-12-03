Израиль планирует буферную зону в Секторе Газа по окончании войны с ХАМАС

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Ізраїль хоче створити буферну зону в Секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.

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Про це 3 грудня пише Reuters. За даними співрозмовників агентства, Ізраїль повідомив про свої плани сусіднім Єгипту і Йорданії, а також Об'єднаним Арабським Еміратам і Туреччині.

Ізраїль хоче, щоб буферна зона між Газою та Ізраїлем запобігала проникненню та нападу ХАМАС або інших бойовиків на Ізраїль, — розповів високопоставлений представник служб безпеки однієї з країн регіону.

Плани створення буферної зони всередині сектора Газа підтвердив The Times of Israel ізраїльський чиновник.

Це захід безпеки, а не політичний захід. Ми не маємо наміру залишатися на кордоні з боку Сектору Гази, — сказав співрозмовник.

За його словами, в Ізраїлі точаться дискусії про те, «яким ми хочемо бачити Сектор Гази, коли війна закінчиться». Створення буферної зони, на думку ЦАХАЛ, не дозволить ХАМАС створити «військовий потенціал поблизу кордону та знову здивувати Ізраїль».

На початку листопада прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль на «невизначений період» має зайнятися безпекою в Секторі Гази після закінчення бойових дій.

Коли ми не несемо відповідальності за безпеку, все, що ми маємо, — це сплеск терору ХАМАС у масштабах, які ми й уявити не могли, — говорив він.

Президент США Джо Байден заявляв, що рух ХАМАС має бути повністю знищений, але, на його думку, окупація Ізраїлем Сектору Гази була б великою помилкою.