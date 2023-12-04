СБУ задержала корректировщика ракетного удара по университету Шевченко в Киеве

СБУ задержала корректировщика ракетного удара. Фото: СБУ

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Ракурс

Агент російської ФСБ скоригував ракетні удари по Києву напередодні 2023 року.

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СБУ затримала російського агента, якого завербували в росії та відправили в Україну для проведення розвідувально-підривної діяльності. Саме за його координатами 31 грудня 2022 року росія вдарила ракетою по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це 4 грудня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Також зловмисник розвідував локації штабів та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки ЗСУ на території столиці та Житомирської області. Затримали агент арф у столиці в його квартирі.

Поплічником ворога виявився 40-річний мешканець столиці, який сповідував прокремлівські погляди. А наприкінці минулого року він оформив статус так званого волонтера та виїхав до країни-агресора через треті країни. У росії він заявив про готовність співпрацювати з ФСБ, а щоб підтвердити свою «відданість», він одразу передав їм координати, за якими нібито дислокується один із підрозділів ЗСУ в столичному регіоні.

Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Одесі СБУ затримала учасницю агентурної мережі Головного управління генштабу збройних сил росії, яка діяла у місті. Зловмисниця передала агресору десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ. Згодом ворог завдавав по цих координатах прицільних ударів, насамперед із застосуванням дронів-камікадзе типу «Шахед».