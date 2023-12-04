Порошенко подтвердил, что ехал к Орбану

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Петро Порошенко підтвердив, що збирався за кордон переконувати лідерів «скептичних держав» ЄС.

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Нардеп та п’ятий президент України сказав, що планував зустріч і з премʼєром Угорщини Віктором Орбаном.

На брифінгу 4 грудня він заявив, що планував зустрічі з керівництвом «держав-скептиків», аби переконати їх ухвалити позитивні для України рішення, зокрема, про початок переговорів про вступ до ЄС.

Окремо Порошенко повідомив, що його адвокати напишуть заяви про порушення кримінальної справи проти керівництва парламенту та оскаржать скасування його відрядження.

Дійсно, я і мої служби звернулися до лідерів держав, які умовно відносять до скептиків. Серед них є і Угорщина, і Словаччина, і інші держави, де я запропонував зустрітися, обговорити ситуацію, для того, щоби переконати лідерів держав, яких я дуже добре знаю, — заявив Порошенко.

Нагадаємо, лідера партії «ЄС» не випустили з України 1 грудня. Відмову у виїзді він назвав «антиукраїнською диверсією». Згодом перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що це він скасував відрядження Порошенка. Він отримав листа з грифом «Для службового користування», зміст якого відмовився розголошувати.

Порошенка не випустили за кордон, бо його заплановану зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном могла використати росія для «провокацій на міжнародній арені», заявили в СБУ.

Контррозвідка має дані про підготовку росіянами масштабної операції, яка має змінити настрої партнерів України. Частиною цієї операції, кажуть у СБУ, є залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їхніх візитів до третіх країн. За задумом спецслужб рф, це все — заради початку переговорів і заморожування війни.

СБУ зверталася до Офісу президента, уряду і парламенту, щоб ті врахували інформацію про плани ворога, тому керівництво Ради не дало дозвіл на відрядження Порошенка.