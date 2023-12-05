Сложно представить Украину в ЕС – песню Орбана подпели словаки

https://racurs.ua/n190038-slojno-predstavit-ukrainu-v-es-pesnu-orbana-podpeli-slovaki.html

Ракурс

Міністру закордонних справ Словаччини Юраю Бланару складно уявити Україну в ЄС.

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Дипломат вважає, що до членства в ЄС Україні ще «дуже далеко» і про початок переговорів з цього питання можна буде говорити лише після війни.

Це дуже серйозне питання. Але за нинішніх обставин я не можу собі цього уявити. Мені самому цікаво, як Урсула фон дер Ляєн буде обґрунтовувати пропозицію про членство або відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі і відповідати на питання, як ми можемо починати переговори з країною, яка перебуває у стані воєнного конфлікту, — зазначив глава словацького МЗС.

Він вважає, що для України повинна бути перспектива членства в майбутньому, «але з дотриманням усіх правил, як і для всіх інших країн Східного партнерства, таких як Молдова і Грузія, або Західних Балкан».

Бланар додав, що Словаччина готова підтримати Україну на шляху до ЄС, але та «має відповідати повністю всім критеріям».

Разом з тим, міністр вкотре пригадав слова прем'єра Словаччини Роберта Фіцо про те, що Україна «тотально корумпована» і заявив, що у того «є підстави так говорити».

Нагадаємо, жорстку антиукраїнську позицію має й очільник Угорщини Віктор Орбан, а без одностайності ЄС ухвалити рішення про початок переговорів по вступ України буде майже неможливо.

Рішення про початок офіційних переговорів щодо членства України у ЄС може бути ухвалено на саміті лідерів ЄС 14−15 грудня.