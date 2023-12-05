Владимир Зеленский, фото: «ТВ Центр»

https://racurs.ua/n190052-zelenskiy-otmenil-zaplanirovannoe-vystuplenie-na-zakrytoy-vstreche-senatorov-ssha-smi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, в останній момент скасував запланований на сьогодні, 5 грудня, виступ перед законодавцями США.

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Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив журналіст Ману Раджу з посиланням на голову демократичної більшості у Сенаті США Чака Шумера.

Чак Шумер заявив, що президент України Зеленський більше не збирається брати участь у віртуальному брифінгу через справу, яка виникла в останню хвилину, — зазначив журналіст. — Зеленський також не з’явився на віртуальному брифінгу в Палаті представників щодо України.

Раніше ЗМІ з посиланням на Шумера повідомляли, що Зеленський планує виступити через захищений відеозв’язок на секретному брифінгу, запланованому на 15.00 за східноамериканським часом (22.00 за київським часом) 5 грудня, на якому американські сенатори обговорюватимуть майбутню допомогу Україні.