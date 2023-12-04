Администрация Джо Байдена предупредила Конгресс США об окончании денег на помощь Украине. Фото:

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Ракурс

Білий дім попередив американський Конгрес про те, що гроші на підтримку України закінчаться вже у цьому місяці.

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Директор Офісу менеджменту та бюджету Білого дому Шаланда Янг написала лист лідерам Конгресу де вказала про те, що Сполучені Штати Америки повністю вичерпають ресурси для допомоги Україні вже до кінця цього календарного року. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Немає жодного чарівного джерела фінансування, щоб розв’язати це питання. У нас закінчуються гроші, і майже закінчився час, — зазначила вона.

Янг наголосила, що без дій Конгресу до кінця року закінчаться ресурси для закупівлі більшої кількості зброї та обладнання для України, а також для надання обладнання з військових запасів США. А відмова Конгресу схвалити нову підтримку «поставить Київ на коліна на полі бою», а також «збільшить ймовірність воєнних перемог росії».

Очікується, що цього тижня Білий дім додатково поінформує законодавців про наслідки непродовження фінансування України до кінця року.

Нагадаємо, у листопаді президент США Джо Байден підписав законопроект про тимчасові витрати, щоб запобігти зупиненню роботи уряду. Цей тимчасовий бюджет не включає коштів для надання допомоги Україні та Ізраїлю.

А координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Сполучені Штати Америки витратили 96% коштів, виділених на допомогу Україні.

Джерело: Bloomberg