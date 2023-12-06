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Российская академия наук будет распространять пропаганду через международные научные библиотеки, фото: Sputnik
Российская академия наук планирует заполонить международные библиотеки антиукраинской пропагандойhttps://racurs.ua/n190066-rossiyskaya-akademiya-nauk-planiruet-zapolonit-mejdunarodnye-biblioteki-antiukrainskoy-propagandoy.htmlРакурс
Російська академія наук в межах програм обміну науковою літературою планує поширити у бібліотеках світу пропагандистську літературу з метою подальшого висвітлення у кремлівських ресурсах.
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Ця література «обґрунтовуватиме» «історичну приналежність» тимчасово захоплених регіонів України до рф. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Мета цієї провокації — зімітувати підтримку військової агресії москви серед науковців, зазначають у ЦНС і закликають не піддаватись російській пропаганді, адже саме кремлівські апологети війни несуть відповідальність за смерть сотні тисяч українців.
Завданням російської брехні є дезорієнтація своєї жертви в інформаційному середовищі з метою проведення подальших військових кампаній проти сусідніх держав, — наголошують у ЦНС.
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