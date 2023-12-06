Помощь Украине – встреча в Конгрессе провалилась после того, как сенаторы-республиканцы вышли из зала

https://racurs.ua/n190073-pomosch-ukraine-vstrecha-v-kongresse-provalilas-posle-togo-kak-senatory-respublikancy-vyshli.html

Ракурс

Обговорення допомоги Україні в Конгресі завершились без результатів після того, як щонайменше десять сенаторів-республіканців полишили залу для брифінгу щодо ходу російської війни в Україні.

.

Про безрезультатність обговорень в закритому форматі заявили пресі законодавці від обох партій і послались на те, що республіканці говорили в основному про потребу захистити кордон США — положення, яке вони прагнуть прийняти разом з допомогою Україні, пише «Голос Америки».

Люди встали і пішли, бо це втрата часу, — наводить слова сенатора-республіканця Кевіна Креймера NBC.

Сенатор Джош Кровлі назвав цей брифінг «найбурхливішим» серед брифінгів в закритому форматі.

У брифінгу в Сенаті взяли участь держсекретар США, очільник Пентагону та інші американські високопосадовці.

Очікувалось, що до законодавців звернеться президент України Володимир Зеленський. Однак, він скасував виступ через проблеми, що виникли «в останню хвилину», повідомив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

В українському уряді вказали, що виступ не відбувся через те, що на брифінгу обговорювались «внутрішні питання». Так пояснила неявку Зеленського посолка України в США Оксана Маркарова в коментарі українській пресі.

Раніше в Пентагоні наголосили, що затвердження нового фінансування для України є невідкладним, і звернулись до Конгресу із закликом розглянути це питання якомога швидше. Про це у вівторок заявив речник Міноборони США Пет Райдер:

Без додаткового фінансування ми не зможемо надати Україні важливу безпекову допомогу, необхідну їй для захисту міст, людей, критичної інфраструктури. І ми можемо досягнути моменту, коли не зможемо підтримувати поточний рівень безпекової допомоги для України.

За словами Пета Райдера, у Сполучених Штатів наразі залишається можливість передати Україні зброї із власних складів на близько 4,8 млрд дол. Однак на поповнення цих запасів є лише 1.1 млрд дол.

Міністр оборони України Рустем Умеров відповідаючи на питання FoxNews послався на непередбачуваність воєнного часу і запевнив, що Зеленський виступить за можливості наступного разу.

Додаткове фінансування для України залежить від запровадження змін в імміграційних законах США. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон

Він сказав, що додаткове фінансування для України залежить від «трансформаційних змін імміграційного законодавства США». У вівторок спікер Джонсон направив директорці Управління та бюджету Шаланді Янг лист у відповідь на прохання адміністрації Байдена прискорити допомогу Україні.