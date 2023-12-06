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Ракурс
США передают Украине новый пакет оружия - что в нем

США передают Украине новый пакет оружия — что в нем

6 дек 2023, 20:39
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США передають Україні новий пакет підтримки на 175 млн дол.


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До нього увійдуть ракети до ППО, ракети до HIMARS та авіаційні HARM, снаряди до артилерії.

Якщо Конгрес не схвалить запит Байдена на додаткове фінансування нацбезпеки, «це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який ми можемо надати Україні, — йдеться на сайті Держдепу США.

У новий пакет зброї увійшли, зокрема, ракети AIM-9M та AIM-7 для протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, високошвидкісні протирадарні ракети HARM, протитанкові ракети з оптичним відстеженням TOW і протитанкові системи Javelin та AT-4.

У списку згадуються також понад 4 млн боєприпасів для стрілецької зброї, транспортні засоби для буксирування й транспортування обладнання, боєприпаси для підриву перешкод, обладнання для захисту критично важливих об'єктів національної інфраструктури, а також запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Джо Байден, президент США, у зверненні до Конгресу 6 грудня заявив, що якщо путіна не зупинити, «ми побачимо, як американські військові будуть воювати проти російських».

Источник: Ракурс


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