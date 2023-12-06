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Я в шоке, что мы до сих пор это обсуждаем - Байден о дополнительном финансировании Украины
Я в шоке, что мы до сих пор это обсуждаем — Байден о дополнительном финансировании Украиныhttps://racurs.ua/n190083-ya-v-shoke-chto-my-do-sih-por-eto-obsujdaem-bayden-o-dopolnitelnom-finansirovanii-ukrainy.htmlРакурс
Джо Байден, президент США, у зверненні до Конгресу заявив, що якщо путіна не зупинити, «ми побачимо, як американські військові будуть воювати проти російських».
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Якщо путін захопить Україну, він там не зупиниться. Він нападатиме на союзників по НАТО, — наголосив президент США.
На думку Байдена Конгрес мусить затвердити додаткове фінансування для України.
Мене шокує, що ми прийшли до цього часу і республіканці в Конгресі відмовляються затверджувати його", — сказав Байден у зверненні та додав, що «сьогоднішнє голосування памʼятатимуть довго».
У жовтні Байден подав до Конгресу запит на понад 105 мільярдів, з яких 61,4 млрд — для допомоги Україні. Досі Конгрес не підтримав цей запит.
6 грудня США оголосили про новий пакет військової допомоги на суму 175 млн дол., який зокрема включатиме боєприпаси для ППО та артилерійські снаряди, протирадарні та протитанкові ракети, йдеться на сайті Держдепу.
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