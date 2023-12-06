Шокований, що ми досі це обговорюємо - Байден про додаткове фінансування України

https://racurs.ua/ua/n190083-shokovanyy-scho-my-dosi-ce-obgovoruiemo-bayden-pro-dodatkove-finansuvannya-ukrayiny.html

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Джо Байден, президент США, у зверненні до Конгресу заявив, що якщо путіна не зупинити, «ми побачимо, як американські військові будуть воювати проти російських».

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Якщо путін захопить Україну, він там не зупиниться. Він нападатиме на союзників по НАТО, — наголосив президент США.

На думку Байдена Конгрес мусить затвердити додаткове фінансування для України.

Мене шокує, що ми прийшли до цього часу і республіканці в Конгресі відмовляються затверджувати його", — сказав Байден у зверненні та додав, що «сьогоднішнє голосування памʼятатимуть довго».

У жовтні Байден подав до Конгресу запит на понад 105 мільярдів, з яких 61,4 млрд — для допомоги Україні. Досі Конгрес не підтримав цей запит.

6 грудня США оголосили про новий пакет військової допомоги на суму 175 млн дол., який зокрема включатиме боєприпаси для ППО та артилерійські снаряди, протирадарні та протитанкові ракети, йдеться на сайті Держдепу.