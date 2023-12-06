Байден анонсував додаткову допомогу Україні на 175 млн доларів

https://racurs.ua/ua/n190082-bayden-anonsuvav-dodatkovu-dopomogu-ukrayini-na-175-mln-dolariv.html

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Президент США Джо Байден 6 грудня оголосить про надання Україні додаткової допомоги на 175 млн дол.

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Про це повідомляє Reuters.

Цього тижня Білий дім попередив, що у США закінчується час і гроші, щоб допомогти Україні відбити вторгнення росії.

Також він закликатиме Конгрес ухвалити його запит на фінансування національної безпеки, який включає понад 60 млрд доларів на допомогу Україні.

5 грудня Байден заявив, що «відмова від підтримки України — це просто абсолютне божевілля».

Американський президент додав, що це суперечить інтересам США, це просто неправильно.

Він пообіцяв, що його адміністрація добʼється виділення коштів Україні.

Як відомо, республіканці прагнуть розглядати виділення допомоги Україні та Ізраїлю лише разом із посиленням охорони кордону США з Мексикою.

Якщо Україна не отримає допомогу, це відкриє скриньку Пандори агресії по всьому світу, — так прокоментував дебати в Конгресі США щодо допомоги Україні та Ізраїлю державний секретар Ентоні Блінкен.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що в України є великий ризик програти у війні, якщо допомога, яка з вересня заблокована в американському Конгресі, буде просто відкладена. ЗСУ не зможуть наступати і будуть вимушені перейти до оборони.

За інформацією ZN.UA, на зустрічі із радником президента США Джейком Салліваном Єрмак пропонував, щоб президент Зеленський прибув до США і разом із президентом Байденом взяв участь у заході, під час якого мали б зустрітися представники Міноборони обох країн та американські виробники зброї.

Американська сторона, за інформацією джерела видання, відповіла, що «в робочий календар президента США Джо Байдена цей захід не входить».